Volebné moratórium predĺžili, potrvá do nedele 1.00 h

Bratislava 8. júna (TASR) - Volebné moratórium v rámci sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu predĺžili o tri hodiny. Na celom území SR potrvá do nedele (9. 6.) 1.00 h. Dôvodom je predpoludňajší incident vo volebnej miestnosti v Palárikove, ktorú pre nález bieleho prášku na tri hodiny uzatvorili. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.



"V Palárikove boli dokopy uzatvorené tri okrsky a ten, ktorý bol najdlhšie, bol presne od deviatej do presne dvanástej hodiny, to znamená, že v túto chvíľu vieme povedať, že moratórium sa naozaj predĺži do jednej hodiny rannej. Dúfajme, že sa už nejaký zásadnejší incident nestane, ktorý by nám ho predĺžil ešte viac," poznamenal.



Polícia okrem incidentu v Palárikove riešila aj niekoľko ďalších incidentov, napríklad predsedu okrskovej volebnej komisie v Trnave, ktorý nastúpil do volebnej komisie pod vplyvom alkoholu. V dychu mu policajti podľa prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka namerali takmer 1,5 promile alkoholu. "O 13.00 h bola zvolená nová predsedníčka komisie a komisia funguje ďalej," dodal.



Ďalšie väčšie problémy policajti nezaznamenali. "Voľby prebiehajú pokojne. Stretávame sa iba s drobnými incidentmi, na čo členovia okrskových komisií využívajú našu infolinku," uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. Burda zároveň voličom pripomenul, aby nepoužité hlasovacie lístky odkladali do schránky, ktorá je na to určená. Upozornil na to, že za ich vynesenie hrozí pokuta.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ.