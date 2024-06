VOLEBNÉ MORATÓRIUM SA PREDĹŽI MINIMÁLNE O TRI HODINY

Bratislava 8. júna (TASR) - Volebné moratórium v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku sa predĺži minimálne o tri hodiny. Dôvodom je incident v jednej z volebných miestností v Palárikove, kde je hlasovanie v súvislosti s nálezom bieleho prášku stále prerušené. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Burdu a prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka.



"Čas volieb v tomto okrsku a v tých ďalších priľahlých sa predĺži v túto chvíľu minimálne o tri hodiny, to znamená, že aj samotné moratórium sa predlžuje o tri hodiny," poznamenal Burda na sobotňajšej tlačovej konferencii.



Solák spresnil, že vzorku neznámeho bieleho prášku odobrali na analýzu. Nejde podľa neho o nebezpečný materiál, ale treba počkať na výsledky analýzy. "Nemôžeme robiť nejaké predčasné závery a rozhodnutia vo vzťahu k otvoreniu volebnej komisie," povedal.



Polícia sa okrem toho zaoberala aj niekoľkými ďalšími incidentmi, no vo väčšine volebných miestností je priebeh pokojný. "V súčasnej chvíli sa na opatreniach aj v súvislosti so zvýšenou bezpečnostnou situáciou podieľa viac ako 1300 policajtov," doplnil Solák.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ.