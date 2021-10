Volebné sťažnosti po doplňujúcich voľbách sa musia podať do 10 dní

Bratislava 25. októbra (TASR) - Volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách sa musia podať do desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Informoval o tom hovorca NSS SR Michal Hajtol.



"V prípade porušenia zákona je možné voči výsledku volieb do orgánov územnej samosprávy podať žalobu, prostredníctvom ktorej sa žalobca domáha vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti volieb." Hovorca pripomína, že každá žaloba musí obsahovať jasné dôvody, pre ktoré žalobca napáda neústavnosť a nezákonnosť volieb. Musí mať aj dôkazy o žalobnej legitimácii.



Najvyšší správny súd musí o žalobe rozhodnúť do 30, respektíve 60 dní od doručenia žaloby. "Ak sa preukáže dôvodnosť žaloby, súd je rozsudkom oprávnený vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť napadnutý výsledok volieb, alebo zrušiť rozhodnutie volebnej komisie."



Doplňujúce voľby sa konali v sobotu (23. 10.) v 25 obciach. Obyvatelia si vyberali nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka.