Volebné výsledky v SR v doterajších voľbách do EP

Bratislava 5. júna (TASR) - V sobotu 8. júna sa uskutočnia na Slovensku v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu (EP).



EP je nadnárodnou parlamentnou inštitúciou Európskej únie (EÚ), zároveň je jedinou inštitúciou EÚ volenou priamo občanmi.



V roku 1979 sa uskutočnili prvé priame voľby a odvtedy si svojich europoslancov každých päť rokov volia občania členských štátov v európskych voľbách. Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 a v tomto roku tiež občania SR prvý raz volili svojich zástupcov v EP.



TASR prináša výberový prehľad výsledkov doterajších volieb do EP v SR.







2004 - prvé voľby do EP







Dňa 13. júna 2004 sa uskutočnili na Slovensku historicky prvé voľby do Európskeho parlamentu. Volebná účasť predstavovala 16,96 percenta, občania odovzdali 701.595 platných hlasov. Volili dokopy 14 budúcich poslancov EP.



Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) - získala vo voľbách 17,09 percenta (119.954 hlasov). V Európskom parlamente obsadila tri kreslá - Milan Gaľa, Zita Pleštinská, Peter Šťastný vstúpili do frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).



Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) - 17,04 percenta (119.582 hlasov) získala tri kreslá, poslanci Peter Baco, Irena Belohorská, Sergej Kozlík pôsobili ako nezávislí.



Smer-Sociálna demokracia (Smer-SD) - 16,89 percenta (118.535 hlasov), získala tri kreslá. Poslanci Monika Beňová, Miloš Koterec, Vladimír Maňka vstúpili do Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D).



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 16,19 percenta (113.655 hlasov) a tri kreslá. Poslanci Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Anna Záborská pôsobili v EPP.



Strana maďaskej koalície (SMK) - 13,24 percenta (92.927 hlasov), dve kreslá. Poslanci Edit Bauer a Árpád Duka-Zólyomi vstúpili do EPP.







2009 - druhé voľby do EP







Dňa 6. júna 2009 sa uskutočnili na Slovensku druhé voľby do Európskeho parlamentu. Volebná účasť dosiahla 19,64 percenta, platný hlas odovzdalo 826.782 občanov, ktorí volili 13 europoslancov.



Smer-SD získal 32,01 percenta (264.722 hlasov), čo znamenalo päť mandátov. Poslanci Monika Flašíková Beňová, Monika Smolková, Katarína Neveďalová, Boris Zala a Vladimír Maňka pôsobili vo frakcii Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D).



SDKÚ-DS získala 16,98 percenta (140.426 hlasov), t. j. dva mandáty. Eduard Kukan a Peter Šťastný pôsobili v EPP.



SMK získala 11,33 percenta (93.750 hlasov), teda dva mandáty, Edit Bauer a Alajos Mészáros pôsobili v EPP.



KDH dostalo 10,87 percenta (89.905 hlasov), dva mandáty. Anna Záborská a Miroslav Mikolášik pôsobili v EPP.



ĽS-HZDS získalo 8,97 percenta (74.241 hlasov), poslanec Sergej Kozlík sa pričlenil k Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE).



SNS dosiahla výsledok 5,55 percenta (45.960 hlasov). Jaroslav Paška bol členom Skupiny Európa slobody a demokracie.







2014 - tretie voľby do EP







Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnili na Slovensku v poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu. Pri dosiaľ najnižšej účasti 13,05 percenta odovzdalo platný hlas 560.603 občanov, ktorí volili 13 europoslancov.



Smer-SD získal 24,09 percenta (135.089 hlasov), štyri mandáty. Poslanci Maroš Šefčovič (po odchode na post eurokomisára ho vystriedala Monika Smolková), Monika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka pôsobili v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D).



KDH malo 13,21 percenta (74.108 hlasov), dva mandáty. Anna Záborská a Miroslav Mikolášik pôsobili v EPP.



SDKÚ-DS získala 7,75 percenta (43.467 hlasov), dva mandáty. Ivan Štefanec, Eduard Kukan (obaja kandidovali za SDKÚ-DS, neskôr z nej Kukan vystúpil, Štefanec vstúpil do KDH) pôsobili v EPP.



Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) - 7,46 percenta (41.829 hlasov), jeden mandát. Branislav Škripek pôsobil v klube Európskych konzervatívcov a reformistov.



NOVA – Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana (Nova-KDS-OKS) - 6,83 percenta (38.316 hlasov), jeden mandát. Jana Žitňanská pôsobila v klube Európskych konzervatívcov a reformistov.



SaS - 6,66 percenta (37.376 hlasov), jeden mandát. Richard Sulík pôsobil v klube Európskych konzervatívcov a reformistov (pôvodne bol členom frakcie ALDE).



Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) - 6,53 percenta (36.629 hlasov), jeden mandát. Poslanec Pál Csáky pôsobil v EPP.



Most-Híd - 5,83 percenta (32.708 hlasov), jeden mandát, poslanec József Nagy pôsobil v EPP.







2019 – štvrté voľby do EP







Dňa 25. mája 2019 sa uskutočnili v poradí štvrté voľby do EP, na ktorých sa zúčastnilo 22.74 percenta, teda 1.003.978 voličov. Poslanci volili 14 poslancov s tým, že 14. europoslankyňa (Miriam Lexmann) sa ujala funkcie až 1. februára 2020 po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, čím SR získala jeden mandát.



Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu získala 20,11 percenta, t. j. 198.255 hlasov – štyri mandáty. Michal Šimečka (17. októbra rezignoval, pretože bol zvolený do Národnej rady SR, nastúpil miesto neho Jozef Mihál), Michal Wiezik a Martin Hojsík pôsobia vo frakcii Renew Europe, Vladimír Bilčík v EPP.



Smer-SD získal 15,72 percenta, 154.996 hlasov, t. j. tri mandáty. Monika Beňová, Róbert Hajšel a Miroslav Číž (zomrel 29. decembra 2022, vystriedala ho Katarína Roth Neveďalová) vstúpili do Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Po roku 2023 sú poslanci zastupujúci Smer-SD nezaradení.



ĽS-Naše Slovensko získala 12,07 percenta, 118.995 hlasov, dva mandáty, Milan Uhrík (dnes Republika) a Miroslav Radačovský pôsobia ako nezaradení.



KDH získalo 9,69 percenta, 95.588 hlasov, dva mandáty. Ivan Štefanec a Miriam Lexmann sú v EPP.



SaS získala 9,62 percenta, 94.839 hlasov, dva mandáty. Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca pôsobia vo frakcii Renew Europe.



OĽANO získalo 5,25 percenta, 51,834 hlasov, jeden mandát, Peter Pollák pôsobí v EPP.