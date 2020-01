Volebný program strany Za ľudí je založený na túžbe po spravodlivosti

Bratislava 9. januára (TASR) - Volebný program strany Za ľudí je založený na téme spravodlivosti. Podpredsedníčka strany Veronika Remišová si totiž myslí, že medzi ľuďmi je obrovská túžba po spravodlivosti. Strana vo štvrtok predstavila svoj volebný program s názvom Mapa dobrých riešení. Podľa predsedu Za ľudí Andreja Kisku ponúka takmer 900 hmatateľných riešení v 18 oblastiach.



Remišová pripomenula, že spravodlivosť chcú dosiahnuť naprieč všetkými oblasťami. Presadzujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostupnú pre všetkých. Kiska dodal, že chcú začať budovať desať nových nemocníc. Spravodlivosť treba podľa Remišovej vniesť aj do školstva, dôchodkového systému alebo verejných obstarávaní. Vybudovať by chceli napríklad 20.000 nájomných bytov či zabezpečiť dôstojný život pre seniorov.



Spravodlivosť chce tiež strana dosiahnuť pri obsadzovaní riadiacich pozícií v štátnych podnikoch. "Chceme presadzovať odborníkov a nie politických 'lokajov'," dodala Remišová. Spomenula zároveň potrebu razantnej očisty polície od mafie a rôznych organizovaných skupín či posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie.



Predstavitelia strany chcú okrem iného zaviesť zmenu volebného systému, aby sa na Slovensku namiesto jedného volebného obvodu zaviedli štyri volebné obvody. Chcú tak zvýšiť "hlas a váhu hlasu prirodzených regiónov Slovenska v Národnej rade SR".



Kiska pripomenul, že Slovensko nie je pravicové ani ľavicové, zároveň nie je konzervatívne ani liberálne, avšak program strany Za ľudí obsahuje prvky zo všetkých týchto smerov.



Strana nechce vopred hovoriť o témach, ktoré musia byť súčasťou programového vyhlásenia vlády, a teda by podmieňovali jej účasť v prípadnej vládnej koalícii. "Nestanovujeme podmienky, ktoré by mali akúkoľvek spoluprácu do budúcna vylučovať," povedal Kiska s tým, že strany musia najprv dostať mandát a dôveru vo voľbách a potom majú medzi sebou rokovať.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Voľby do Národnej rady SR budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.