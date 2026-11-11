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Dostál: Volebný zákon prepadol, rokovať o ňom možno o 6 mesiacov
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa v stredu nerokovalo o novele volebného zákona z dielne koaličného Smeru-SD. Neboli totiž prítomní navrhovatelia ani spravodajca. Bod programu preto prepadol. Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil na to, že návrh z tohto dôvodu prepadol už druhýkrát, a podľa rokovacieho poriadku o ňom možno rokovať až na schôdzi zvolanej najskôr o šesť mesiacov.
„Pred chvíľou v dôsledku neprítomnosti navrhovateľov druhýkrát na tejto schôdzi prepadol návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra 2026. Podľa nových pravidiel bude uvedený bod zaradený do programu schôdze zvolanej najskôr o šesť mesiacov. Ide o zmenu, ktorú si do poslednej zmeny rokovacieho poriadku presadila vládna koalícia,“ uviedol Dostál na sociálnej sieti.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní. Je z dielne Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má podľa nej hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny tykajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách.
„Pred chvíľou v dôsledku neprítomnosti navrhovateľov druhýkrát na tejto schôdzi prepadol návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra 2026. Podľa nových pravidiel bude uvedený bod zaradený do programu schôdze zvolanej najskôr o šesť mesiacov. Ide o zmenu, ktorú si do poslednej zmeny rokovacieho poriadku presadila vládna koalícia,“ uviedol Dostál na sociálnej sieti.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní. Je z dielne Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má podľa nej hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny tykajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách.