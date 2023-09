Volič môže odovzdať vo voľbách najviac štyri preferenčné krúžky

Bratislava 3. septembra (TASR) - Volič môže v septembrových parlamentných voľbách vložiť do obálky hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe.



Volič sa vo volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Každý volič sa musí následne odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, za tzv. plentu.



Pri hlasovaní si vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať hlas. Ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, hlas pre politický subjekt sa počíta, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Po úprave lístka ho vloží do obálky, ktorú potom vhodí do volebnej schránky.



Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí lístky vrátiť a komisia mu vydá nové. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí sankcia 33 eur.



Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.