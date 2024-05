Volič môže pre závažné dôvody hlasovať do prenosnej volebnej schránky

Bratislava 19. mája (TASR) - Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť v deň eurovolieb do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu.



"Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená," píše sa na webe ministerstva vnútra.



Rezort takisto ozrejmil, že v prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.