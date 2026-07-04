Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. júl 2026Meniny má Prokop
< sekcia Slovensko

Volič pri každej otázke krúžkuje jednu z možností

.
Na Slovensku sa v sobotu o 7.00 hod začalo v poradí desiate referendum v histórii. Vyhlásil ho prezident SR Peter Pellegrini na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Občania môžu hlasovať vo svojom volebnom okrsku alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu do 22.00 h. Na snímke tabule s nápisom referendum a volebná miestnosť č. 19 pri vstupe do Obchodnej akadémie počas referenda v Trnave v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. júla (TASR) - Voliči v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. Pri každej z nich treba zakrúžkovať odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Zakrúžkovať môže volič pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz.

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, dostane pokutu 33 eur.

„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,“ pripomenulo MV s tým, že táto osoba podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
.

Neprehliadnite

Všetko o referende 2026

VEĽKÝ PREHĽAD: Toto je deväť referend, ktoré už majú Slováci za sebou

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto nám dáva pekne zabrať

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla