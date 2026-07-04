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Volič pri každej otázke krúžkuje jednu z možností
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Voliči v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. Pri každej z nich treba zakrúžkovať odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Zakrúžkovať môže volič pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, dostane pokutu 33 eur.
„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,“ pripomenulo MV s tým, že táto osoba podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, dostane pokutu 33 eur.
„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,“ pripomenulo MV s tým, že táto osoba podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.