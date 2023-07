Volič v parlamentných voľbách môže žiadať o prenosnú volebnú schránku

Bratislava 23. júla (TASR) - Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných septembrových parlamentných voľbách osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Podľa informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR môžu voliči alebo ich blízki požiadať o prenosnú schránku obec, v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Tento spôsob je určený napríklad pre imobilných voličov, alebo pre starších občanov na lôžku.



"V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti," píše sa v zákone o podmienkach výkonu volebného práva.



Vyslaní členovia komisie majú zabezpečiť zachovanie tajnosti hlasovania i to, aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky. "Ak tak volič nemôže urobiť alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname," hovorí zákon. Ak sa má hlasovať v ústave, podľa zákona dohodne ústav čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslušnou okrskovou volebnou komisiou.



Zákon myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo z dôvodu, že nevedia čítať či písať. V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vo volebnej miestnosti inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.