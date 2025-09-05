Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Voliči budú mať v doplňujúcich voľbách k dispozícii infolinku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V sobotu sa v 33 mestách a obciach budú konať doplňujúce komunálne voľby.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Voliči v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávnych obcí budú mať k dispozícii infolinku. Zriadila ju štátna volebná komisia. Budú na nej môcť získať rady v súvislosti s uplatňovaním volebného práva. TASR o tom v piatok informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Infolinka bude dostupná v sobotu 6. septembra v čase od 7.00 h do 22.00 h na telefónnom čísle 0961 577 165,“ uviedol rezort vnútra.

V sobotu sa v 33 mestách a obciach budú konať doplňujúce komunálne voľby. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči vyberajú spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva.
