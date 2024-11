Voliči chcú Smer-SD i Hlas-SD, zhodli sa R. Kaliňák a E. Tomáš

Bratislava 20. novembra (TASR) - Voliči dali jasne najavo, že strany Hlas-SD a Smer-SD môžu spolupracovať ako dve samostatné strany. V reakcii na slová bývalého českého prezidenta Miloša Zemana o spojení oboch strán to v stredu po rokovaní vlády uviedli vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) i minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Kaliňák pripomenul, že český exprezident už tento názor kedysi prezentoval. Vníma ho ako logický pohľad, zároveň však upozorňuje, že medzi Smerom-SD a Hlasom-SD existujú rozdiely, preto dostal volič v minulých parlamentných voľbách ponuku oboch strán. "A výsledky volieb ukázali, že po takejto ponuke je dopyt. Ak voliči budú chcieť vidieť jednu stranu, určite nám to dajú jasne najavo," dodal.



Tomáš potvrdil, že Hlas-SD pôjde aj do nasledujúcich volieb ako samostatná strana. "Prax navyše ukazuje, že dve takéto sociálnodemokratické strany môžu spolu fungovať, dokonca, že majú ešte väčšiu podporu, ako keby bola jedna takáto strana," skonštatoval.



Zeman vo svojom príhovore na nedeľňajšom (17. 11.) sneme Smeru-SD jubilujúcej strane poradil, aby uvažovala o zlúčení s Hlasom-SD. Považuje totiž za "nenormálne", že v jednej krajine existujú dve sociálno-demokratické strany.