Voliči krúžkujú vo voľbách prezidenta len jedného kandidáta

Bratislava 23. marca (TASR) - Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Pri dvoch a viac krúžkoch bude hlasovací lístok neplatný. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe.



Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak sa pomýli, na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávny hlasovací lístok následne vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.



Voliči si vyberajú v prezidentských voľbách z deviatich kandidátov. V prvom kole volieb môže prísť k urnám približne 4,33 milióna občanov SR.