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Voliči sa môžu do 22.00 h obracať na infolinku MV
Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Voliči sa môžu počas trvania sobotného referenda obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Dostupná je na telefónnych číslach 0961 577 166 a 0961 577 167 do 22.00 h. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.