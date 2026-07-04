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Voliči sa môžu do 22.00 h obracať na infolinku MV

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SR Trebišov referendum26 Renta ÚŠP NAKA KEXReferendum o zrušení doživotnej renty a obnove Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúryNa Slovensku sa v sobotu o 7.00 hod začalo v poradí desiate referendum v histórii. Vyhlásil ho prezident SR Peter Pellegrini na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Občania môžu hlasovať vo svojom volebnom okrsku alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu do 22.00 h. Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas referenda v Trebišove v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.

Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Voliči sa môžu počas trvania sobotného referenda obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Dostupná je na telefónnych číslach 0961 577 166 a 0961 577 167 do 22.00 h. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.

Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
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