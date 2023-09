Voliči zo zahraničia si nemajú nechávať zasielanie na poslednú chvíľu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Voliči zo zahraničia by si nemali nechávať na poslednú chvíľu odoslanie obálky s hlasovacím lístkom. Vyzýva ich na to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré upozorňuje na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov. Pošta zo zahraničia musí byť doručená na MV najneskôr 29. septembra do 12.00 h.



"Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia ľubovoľne - poštou aj kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave do zákonného termínu. Poštovné uhrádza volič - odosielateľ," uviedli z tlačového odboru MV.



Rezort vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslal do zahraničia doporučene potrebné materiály na hlasovanie. O ich opakované doručenie môže volič požiadať v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená.



O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám.



Pokiaľ sa zásielka s volebnými materiálmi pre voliča zo zahraničia vráti ako neprevzatá, môžu voliči cez aplikáciu požiadať o opätovné zaslanie materiálov. Môžu zároveň zmeniť adresu, kam im má zásielka prísť. Požiadať o opakované zaslanie volebných materiálov môžu do 20. septembra. O nedoručení zásielky voličov informuje emailová notifikácia.



Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.