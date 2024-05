Voličom bude od pondelka k dispozícii infolinka

Bratislava 31. mája (TASR) - Voličom bude od pondelka (3. 6.) k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra SR. Obrátiť sa na ňu môžu s otázkami k voľbám do Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu. Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna.



Pracovníci na otázky týkajúce sa volieb odpovedia na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Linka bude k dispozícii od pondelka do piatka (7. 6.) od 7.30 do 15.30 h. V deň volieb bude dostupná od 7.00 do 22.00 h.



V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.