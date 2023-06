Voliť môže občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov

Bratislava 24. júna (TASR) - Voliť v septembrových parlamentných voľbách môže občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže hlasovať na území Slovenska, aj zo zahraničia poštou, ak o to vopred požiadal.



Na území Slovenska môže volič hlasovať v mieste trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. O hlasovací preukaz treba požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta. Požiadať bude možné elektronicky do 8. septembra, osobne sa bude dať vybaviť ešte deň pred voľbami.



O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať najneskôr do 9. augusta. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle Ministerstvo vnútra SR najneskôr 21. augusta. Volič ich musí zaslať späť tak, aby boli doručené najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.