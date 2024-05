Voliť sa dá len s platným OP, prípadne dokladom o jeho vybavovaní

Bratislava 19. mája (TASR) - Pred júnovými eurovoľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu (OP). S neplatným občianskym preukazom sa voliť nedá. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.



"V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru," uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu) alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.



Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.



S hlasovacím preukazom sa dá voliť kdekoľvek na Slovensku. Cez email alebo listom sa dá oň požiadať už len do pondelka (20. 5.). Osobne sa bude dať vybaviť v úradných hodinách obce najneskôr deň pred voľbami, čiže do 7. júna.



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok.