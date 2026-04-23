Voliť v zahraničí inde ako na ambasáde asi nebude možné, avizuje Smer
Gašpar zároveň odmietol tvrdenia opozície o tom, že Smer-SD ide znemožniť voľby zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Voliť zo zahraničia v iných inštitúciách ako zastupiteľských úradoch pravdepodobne nebude možné. Volič v cudzine teda bude musieť cestovať len na veľvyslanectvo, respektíve generálny konzulát. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov Smeru-SD na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznili, že na každom veľvyslanectve, prípadne konzuláte sa zriadi taký počet volebných miestností, aby vyhoveli všetkým, ktorí prejavia záujem voliť zo zahraničia. Zmeny prináša návrh novej legislatívy z dielne Smeru-SD, o ktorej má parlament rokovať v piatok (24. 4.).
„Ak by sme chceli zriaďovať na nejakých krajanských spolkoch volebné miestnosti, nemusí nám to tá-ktorá krajina dovoliť,“ povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že to nie je závislé od Slovenska. Poslanec Ján Mažgút (Smer-SD) doplnil, že voľba je možná len v štátnych inštitúciách. „Vzhľadom na to, že voľby a priebeh volieb zabezpečuje štát, môže to byť len v tých inštitúciách, ktoré sú akoby v zriaďovateľskej pôsobnosti toho štátu, to znamená práve veľvyslanectvá alebo zastupiteľské úrady. Čiže aj z tohto dôvodu nie je možné, aby akákoľvek iná inštitúcia, ktorá pôsobí v danej krajine a venuje sa Slovákom, zabezpečovala priebeh volieb,“ vysvetlil Mažgút.
Gašpar zároveň zdôraznil, že 40 dní pred konaním volieb sa musia voliči zaregistrovať, ak chcú voliť zo zahraničia. „Vtedy bude známy počet tých, ktorí chcú voliť zo zahraničia, a hlavne bude známe, z ktorej krajiny sa prihlásilo koľko voličov, a môže začať organizácia volebných miestností a ich dostupnosti,“ vysvetlil. Garantuje, že štát zabezpečí, aby sa dalo odvoliť na veľvyslanectve alebo na generálnom konzuláte v dostatočných kapacitách.
Volebné komisie na ambasádach budú mať podľa Gašpara troch členov. „Budú to všetko zamestnanci našich veľvyslanectiev alebo zastupiteľstiev v cudzine a budú môcť vysielať politické strany pre prípadnú kontrolu priebehu týchto volieb svojich zástupcov do príslušnej krajiny na príslušný volebný okrsok. Nákladovosť týchto volieb je zhruba podobná ako tá, ktorá bola vykonaná prostredníctvom korešpondenčných lístkov,“ dodal.
Gašpar zároveň odmietol tvrdenia opozície o tom, že Smer-SD ide znemožniť voľby zo zahraničia. Zámerom zmeny je podľa neho to, aby bola voľba rovná, priama a tajná, teda tak, ako to predpokladá Ústava SR. Voľba poštou prostredníctvom korešpondenčných lístkov toto podľa neho nezaručovala.
Zmeny sú súčasťou novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania vo voľbách do NR SR v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou, ako to bolo doteraz. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
