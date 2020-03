Volkswagen sa pripravuje na prerušenie výroby

Bratislava 15. marca (TASR) - Automobilka Volkswagen Slovakia sa v koordinácii s koncernom pripravuje na prerušenie výroby do odvolania. Rozhodnutie sa týka všetkých troch závodov spoločnosti na Slovensku – v Bratislave, Martine a Stupave. Informáciu, ktorú po mimoriadnom rokovaní vlády prezentoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), potvrdila hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



Firma bude ešte v pondelok (16.3.) v prevádzke, keďže je to nevyhnutné pre správne odstavenie technológií a ukončenie logistických procesov, aj s ohľadom na aktuálne objednávky zákazníkov nachádzajúce sa už vo výrobe. Makayová zdôraznila, že príprava na zastavenie výroby je slobodným rozhodnutím spoločnosti.



"Dúfali sme, že doposiaľ zavedené zásadné opatrenia všetkých európskych vlád povedú k zmierneniu následkov rozšíreného koronavírusu a že už v priebehu tohto víkendu príde vzhľadom na okolnosti k primeranému upokojeniu situácie. To sa, žiaľ, nestalo. Požiadať koncern o prerušenie výroby považujeme za aktuálnych okolností za najzodpovednejšie riešenie. Prosíme všetkých zamestnancov, aby k situácii pristupovali s rozvahou a rešpektovali pokyny spoločnosti," vysvetlil predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.



V priebehu pondelka má byť známe, ako budú jednotlivé závody Volkswagenu, predovšetkým tie európske postupovať, s prihliadnutím na individuálnu situáciu v konkrétnej krajine.



K zatvoreniu bratislavskej fabriky VW vyzval v nedeľu starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. "Pracuje tu 11.000 zamestnancov a neverím, že sú dodržané všetky hygienické a protiepidemiologické nariadenia a opatrenia. My Devínskonovovešťania, hasiči, záchranári a zdravotníci vyzývame vládu, premiéra a všetkých kompetentných, aby toto opatrenie urobili čo najskôr,“ vyhlásil Krajčír s tým, že sa cítia byť ohrození.



Makayová v reakcii na tieto vyjadrenia zdôraznila, že Volkswagen Slovakia pristupuje k situácii v súvislosti so šírením koronavírusu od začiatku s plnou vážnosťou a už niekoľko týždňov postupne prijíma všetky dostupné a odporúčané preventívne opatrenia. "Ostro sa ohradzujeme voči tvrdeniam, ktoré spochybňujú preventívne opatrenia v našej spoločnosti. Mrzí nás, že sa v týchto náročných časoch nájdu osoby a inštitúcie, ktoré túto situáciu využívajú vo svoj osobný, respektíve politický prospech," dodala.