Von der Leyenová na Globsec-u: Ukrajinci musia vyhrať túto vojnu

Na snímke vľavo predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová diskutujú počas stretnutia na bezpečnostnej konferencii Globsec Bratislava Forum v Bratislave 2. júna 2022. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. júna (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 Bratislava Forum jasnú podporu Ukrajine. Podľa nej je nie len naším strategickým záujmom, ale aj morálnou povinnosťou, aby mala Ukrajina možnosť vstúpiť do Európskej únie.povedala.Šéfka EK ďalej uviedla, že členské štáty EÚ plne mobilizujú ekonomickú silu prostredníctvom sankcií, zatiaľ čo Putin mobilizuje svoje jednotky. Zdôraznila, že členské štáty sa musia zbaviť závislosti od ruských fosílnych palív. Podľa nej ide o, aké môže Únia urobiť ruskej ekonomike, ktorá nie je veľmi diverzifikovaná.Von der Leyenová v tejto súvislosti zmienila aj prechod na obnoviteľné zdroje a vyzvala na masívne investovanie v tejto oblasti. Podľa jej slov to nie je dobré len v boji proti klimatickej zmene, ale takisto aj pre našu nezávislosť a bezpečnosť.Dodala, že Ukrajina ihneď potrebuje ekonomickú a finančnú podporu. V súvislosti s obnovou Ukrajiny zmienila vytvorenie platformy, ktorá bude vedená Ukrajinou.Vo štvrtok sa v priestoroch bratislavského Grand Hotela River Park začala konferencia Globsec 2022 Bratislava Forum. Hlavnou témou podujatia, ktoré potrvá do 4. júna, je. Okrem iného sa na ňom delegáti budú venovať aj témam týkajúcim sa obnovenia stability v novej ére geopolitických konfliktov či udržania hospodárskeho rastu a obrany demokracie.