Vondráčková vydáva kompiláciu s názvom Nejkrásnější na světe je láska

Bratislava 27. júna (TASR) - Pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín vydáva česká popová ikona Helena Vondráčková 3CD pomenované súhrnne Nejkrásnější na světě je láska. K sviatku si tak nadelila mimoriadnu kolekciu, na ktorej je výber tých najlepších a najkrajších piesní o láske, ktoré za svoju veľkolepú kariéru stihla vydať. Medzi 62 nahrávkami je aj 15 doposiaľ nevydaných skladieb a jedna úplne nová pieseň s názvom Pojď se mnou hledat modrý květ, ktorú nahrala špeciálne pre tento album. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Ja takmer o ničom inom v živote nespievam," hovorí Vondráčková o tom, prečo zvolila práve takýto koncept albumu. "V mojom nesmierne pestrom spevníku by sa výnimiek našlo ozaj iba niekoľko. Téma lásky je totiž najdôležitejšou témou väčšiny piesní. S takým silným citom, akým je láska, sa dá pracovať donekonečna a v akomkoľvek veku," odkazuje fanúšikom.



Nová skladba Pojď se mnou hledat modrý květ vznikla v spolupráci s textárom Josefom Peterkom a skladateľom Karlem Maříkom, ktorý sa autorsky podieľal aj na zatiaľ ostatnom Heleninom radovom albume s názvom Tvrdohlavá.



Fanúšik nebude ochudobnený ani o balady, muzikálové árie či filmové piesne legendárnej českej speváčky. Každý disk navyše obsahuje špeciálny live bonus, takže sa môže tešiť napríklad na duet s Karlom Gottom zo spoločného turné, na Heleninu interpretáciu slávneho hitu The Power Of Love alebo francúzsky šansón Parlez-moi d'amour. Na albumoch je aj niekoľko duetov s renomovanými hosťami, medzi ktorými nemôže chýbať už spomínaný Karel Gott, ale aj Lucie Bílá, Waldemar Matuška, Jiří Korn, Richard Müller, Michal David, Bára Basiková či David Hasselhoff a ďalší interpreti.



"Vybrať tie najkrajšie love songy aj vzhľadom na to, že väčšina mojich piesní je o láske, bola ťažká úloha. Nakoniec sa to podarilo. Snáď táto kolekcia pesničiek o láske prinesie trochu radosti do súčasnej zložitej doby," dodáva speváčka k narodeninovej kolekcii Nejkrásnější na světě je láska.