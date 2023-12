Ombudsman: Chudoba je najväčšia lekcia pre ľudské práva a slobody v SR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Chudoba je najväčšia lekcia pre ľudské práva a slobody na Slovensku. V rozhovore pre TASR na to poukázal verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, podľa ktorého je chudoba následok aj príčina porušovania ľudských práv.



"Veľké množstvo podaní obyvateľov z rokov 2022 a 2023 mi túto tézu postupne potvrdzuje. Medzi podnetmi sa často vyskytujú podnety osôb, ktoré sa domáhajú svojich sociálnych práv - ako je právo na dôchodok, právo na dávky v hmotnej núdzi či na inú formu sociálnej podpory. Aj rok 2023 ukázal, že došlo k zníženiu životnej úrovne značnej časti obyvateľstva," povedal.



Vysvetlil, že už keď v decembri 2022 skladal sľub Národnej rade (NR) SR, uvedomoval si, že svoje funkčné obdobie začína v pohnutých časoch, ktoré sprevádzalo pnutie v spoločnosti, prehlbujúca sa chudoba, pokles reálnych príjmov, znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti či postpandemické následky. Preto počas prvého roka vo funkcii upozorňoval na nevyhnutnosť pomoci najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. "Pomoc chudobným, seniorom, ale aj pacientom sú oblasti, ktorým venujem osobitnú pozornosť," zhodnotil.



Okrem iného upozornil, že najmä v čase inflácie a zhoršujúcej sa sociálnej situácie obyvateľov je dôležité, aby Sociálna poisťovňa venovala pozornosť včasnému rozhodovaniu o dôchodkových dávkach. Avizoval, že pripravuje aj viacero odporúčaní pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti. "Napríklad, aby došlo k prehodnoteniu fungovania posudkových lekárov. Je nevyhnutné zvážiť také legislatívne zmeny, ktoré by zmiernili alebo odstránili následky ich dlhodobého nedostatku," doplnil.



Pripomenul, že s chudobou podľa neho súvisí aj oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci svojej činnosti zistil napríklad pochybenie pri nároku na bezplatnú zdravotnú starostlivosť bez diskriminácie, napríklad pri liečbe hepatitídy typu C. Dodal, že porušenia práv konštatoval napríklad aj v prípade nedostatkov pri schvaľovaní úhrady lieku, nedostatočného odôvodnenia zamietnutia úhrady lieku pre onkopacientku či bezplatného ošetrenia zubného kazu.



Rok v úrade hodnotí Dobrovodský ako intenzívny. "Pre mňa to bol intenzívne a radostne prežitý rok, v ktorom som ja osobne spolu so skvelým a zanieteným tímom Kancelárie verejného ochranu práv cez príbehy ľudí, ktorým sme aj pomohli, vkladali súčiastky do veľkej stavebnice. Tá stavebnica sa nazýva Slovenská republika - ako dobrý a humánny právny štát pre všetkých," uzavrel.