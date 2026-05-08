VOP: Dnešok pripomína víťazstvo nad popieraním podstaty ľudskosti
Ako verejný ochranca práv vníma podľa svojich slov odkaz tohto dňa aj cez stretnutia s ľuďmi, ktorí tieto udalosti zažili ako vlastnú životnú skúsenosť.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom si pripomíname víťazstvo nad ideológiou, ktorá popierala samotnú podstatu ľudskosti - slobodu, rovnosť a dôstojnosť človeka. Aj preto je dnešný deň silnou pripomienkou toho, že ochrana ľudských práv a dôstojnosti každého človeka musí zostať základom demokratickej spoločnosti. Na sociálnej sieti to uviedol verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.
„Fašizmus neviedol len k vojne a násiliu. Bol postavený na odopieraní základných práv, na ponižovaní ľudí pre ich pôvod, vieru, orientáciu či názory a na presvedčení, že hodnota človeka môže byť menšia než hodnota moci,“ podotkol VOP.
Ako verejný ochranca práv vníma podľa svojich slov odkaz tohto dňa aj cez stretnutia s ľuďmi, ktorí tieto udalosti zažili ako vlastnú životnú skúsenosť. „Medzi nimi bola aj Anzelma Vlniešková, priama účastníčka Slovenského národného povstania, ktorej som v roku 2025 odovzdal ocenenie Ombudsmanské ďakujem. Takéto osobnosti nám pripomínajú, že sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú samozrejmosťou, ale hodnotami, ktoré bolo potrebné brániť s odvahou a obetavosťou,“ uviedol.
Zdôraznil, že aj preto nemožno zostať ľahostajný voči nenávisti, diskriminácii či zľahčovaniu minulosti. „Ochrana dôstojnosti človeka sa nezačína iba pri veľkých rozhodnutiach štátu, ale aj v každodennom rešpekte, solidarite a schopnosti postaviť sa za slabších, či prehliadaných. Pamätať si znamená niesť zodpovednosť. Za pravdu. Za demokraciu. A za človeka a jeho dôstojnosť,“ doplnil VOP.
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom.
