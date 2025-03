Dobrovodský: Zaraďovanie Rómov do špeciálnych tried má následky

Bratislava 6. marca (TASR) - Nesprávne zaraďovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít do systému špeciálneho školstva považuje verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský za mimoriadne závažné porušenie práva na vzdelanie. Má to podľa neho nezvratné negatívne dôsledky na ich budúcnosť, ako aj negatívne dôsledky pre spoločnosť ako celok. Ombudsman na to poukázal v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Salay proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie žiaka rómskeho pôvodu jeho zaradením do špeciálnej triedy pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím.



"Vítam historicky prvé rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade nesprávneho zaraďovania rómskych žiakov do špeciálneho vzdelávania pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Na problematiku nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve a na nesprávnu diagnostiku rómskych žiakov Kancelária verejného ochrancu práv dlhodobo upozorňuje relevantné slovenské orgány. Relevantnosť týchto zistení potvrdil aj ESĽP, ktorý v rozsudku zohľadnil i zistenia verejného ochrancu práv," konštatoval ombudsman.



Ako VOP ďalej upozornil, na efektívne riešenie problému segregácie vo vzdelávaní je potrebný komplexný prístup zahŕňajúci nielen školské opatrenia, ale aj širšiu podporu pre deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít. Je podľa neho tiež dôležité, aby podporné opatrenia v rámci desegregácie vo vzdelávaní zohľadňovali nielen potreby v škole, ale aj širší kontext života týchto detí.



Dobrovodský víta aj plán ministerstva školstva v rámci národného projektu opätovne testovať deti vo veku šiestich až desiatich rokov zaradených do špeciálnych škôl s diagnózou ľahkého mentálneho postihnutia. "Vzhľadom na to, že výskyt diagnostikovaného postihnutia je päťnásobne vyšší medzi žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít, je to dôležitý krok k pomyselnej rehabilitácii detí," zdôraznil.



Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že v prípade Salay proti Slovenskej republike, týkajúcom sa sťažovateľa rómskeho pôvodu, bolo porušené jeho právo na vzdelanie a zákaz diskriminácie. Rovnako potvrdil, že výsledky vyšetrení, ktoré sa použili na rozhodovanie o zaradení sťažovateľa do špeciálnej triedy, mohli byť kultúrne a jazykovo neobjektívne, čo predstavovalo riziko diskriminačnej nesprávnej diagnózy.