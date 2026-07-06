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VOP ocenil viaceré zmeny v pravidlách väzenstva, účinné sú od júla
Medzi ďalšie podstatné zmeny zaradil Dobrovodský aj úpravu pravidiel udeľovania disciplinárnych odmien.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský ocenil viaceré zmeny v pravidlách väzenstva, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla. Je rád za konštruktívny prístup Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) i ministerstva spravodlivosti pri zapracovávaní jeho pripomienok k legislatíve. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva. Naše pripomienky k právnym predpisom, ktoré sa menia od 1. júla 2026, podporili humanizáciu väzenského systému na Slovensku,“ uviedol Dobrovodský.
Vyzdvihol najmä niektoré zmeny. Po novom bude evidencia zranení pracovať s takzvanou mapou tela, čo by malo priniesť detailnejšie zaznamenávanie. Informácie budú následne postúpené prokuratúre. Obmedzené budú aj nočné kontroly v celách väznených osôb. Vykonávať sa majú po novom iba v nevyhnutných prípadoch.
Osobitne ombudsman vyzdvihol aj podporu vzťahovej väzby s rodinou. „Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi. Prijatá bola aj požiadavka, aby už skontrolovaná korešpondencia bola adresátom odovzdávaná bezodkladne,“ poukázal.
Pri umiestňovaní do konkrétneho zariadenia má štát po novom prihliadať aj na preferenciu, respektíve záujem odsúdeného. „Zachovanie rodinných väzieb má významný vplyv nielen na psychickú pohodu odsúdených, ale aj na ich návrat do spoločnosti po výkone trestu. Od 1. júla sa k týmto kritériám pridá aj možnosť zohľadniť samotný záujem odsúdeného o výber ústavu, ak tomu nebudú brániť iné zákonné dôvody,“ vysvetlil VOP.
Medzi ďalšie podstatné zmeny zaradil Dobrovodský aj úpravu pravidiel udeľovania disciplinárnych odmien. Bude ich udeľovať pedagóg, ktorý s odsúdenou osobou pracuje a pozná ju. Do pravidiel zároveň explicitne pribudla povinnosť ústavu zabezpečiť na sprchovanie teplú vodu.
„Nie všetky pripomienky sa však podarilo presadiť v plnom rozsahu. Verejný ochranca práv bude aj naďalej sledovať otázku používania vlastného oblečenia pri eskortách na súd alebo do civilných zdravotníckych zariadení, ako aj problematiku odstraňovania takzvaných satelitov z okien ciel, teda plastových zábran umiestnených za oknami,“ uzavrel ombudsman.
Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody nadobudla účinnosť 1. júla. Okrem spomenutých zmien upravuje nová legislatíva aj rozhodovanie o zaradení do stupňa stráženia. To prejde zo súdu na samotný ZVJS. Upravil sa aj minimálny priestor v cele pre jedného odsúdeného.
Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu. Zámerom je zvyšovať a rozširovať možnosti sociálnych kontaktov odsúdených. Skráti sa aj maximálna dĺžka disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu, ako aj dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov.
„Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva. Naše pripomienky k právnym predpisom, ktoré sa menia od 1. júla 2026, podporili humanizáciu väzenského systému na Slovensku,“ uviedol Dobrovodský.
Vyzdvihol najmä niektoré zmeny. Po novom bude evidencia zranení pracovať s takzvanou mapou tela, čo by malo priniesť detailnejšie zaznamenávanie. Informácie budú následne postúpené prokuratúre. Obmedzené budú aj nočné kontroly v celách väznených osôb. Vykonávať sa majú po novom iba v nevyhnutných prípadoch.
Osobitne ombudsman vyzdvihol aj podporu vzťahovej väzby s rodinou. „Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi. Prijatá bola aj požiadavka, aby už skontrolovaná korešpondencia bola adresátom odovzdávaná bezodkladne,“ poukázal.
Pri umiestňovaní do konkrétneho zariadenia má štát po novom prihliadať aj na preferenciu, respektíve záujem odsúdeného. „Zachovanie rodinných väzieb má významný vplyv nielen na psychickú pohodu odsúdených, ale aj na ich návrat do spoločnosti po výkone trestu. Od 1. júla sa k týmto kritériám pridá aj možnosť zohľadniť samotný záujem odsúdeného o výber ústavu, ak tomu nebudú brániť iné zákonné dôvody,“ vysvetlil VOP.
Medzi ďalšie podstatné zmeny zaradil Dobrovodský aj úpravu pravidiel udeľovania disciplinárnych odmien. Bude ich udeľovať pedagóg, ktorý s odsúdenou osobou pracuje a pozná ju. Do pravidiel zároveň explicitne pribudla povinnosť ústavu zabezpečiť na sprchovanie teplú vodu.
„Nie všetky pripomienky sa však podarilo presadiť v plnom rozsahu. Verejný ochranca práv bude aj naďalej sledovať otázku používania vlastného oblečenia pri eskortách na súd alebo do civilných zdravotníckych zariadení, ako aj problematiku odstraňovania takzvaných satelitov z okien ciel, teda plastových zábran umiestnených za oknami,“ uzavrel ombudsman.
Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody nadobudla účinnosť 1. júla. Okrem spomenutých zmien upravuje nová legislatíva aj rozhodovanie o zaradení do stupňa stráženia. To prejde zo súdu na samotný ZVJS. Upravil sa aj minimálny priestor v cele pre jedného odsúdeného.
Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu. Zámerom je zvyšovať a rozširovať možnosti sociálnych kontaktov odsúdených. Skráti sa aj maximálna dĺžka disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu, ako aj dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov.