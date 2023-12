Dobrovodský: Podmienky v Sečovciach sú prísnejšie ako vo výkone trestu

Bratislava 12. decembra (TASR) - V Útvare policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) Sečovce, kde sa nachádzajú cudzinci vrátane žien a detí, ktorí žiaden trestný čin nespáchali, sú podmienky prísnejšie ako vo výkone trestu odňatia slobody. Vyplýva to z neohláseného monitoringu zariadenia verejného ochranca práv (VOP) Róberta Dobrovodského v júni tohto roka. Na základe zistení vydal 43 odporúčaní Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu Policajného zboru a ÚPZC Sečovce. TASR o tom informoval jeho hovorca Branislav Gigac.



"Dospel som k záveru, že súčasný stav je potrebné výrazne reformovať. V zariadení sme zistili množstvo čiastkových problémov, ktoré nie sú v súlade s ľudskoprávnymi štandardmi," uviedol Dobrovodský. Zariadenie navštívil v apríli a v júni sa tam vrátil na hĺbkový monitoring. Podotkol, že viaceré jeho podozrenia a indície nadobudnuté počas aprílovej návštevy sa v júni potvrdili.







"Kumulácia čiastkových problémov vytvára režim spôsobilý neprimerane zasiahnuť do práv osôb obmedzených na osobnej slobode," ozrejmil. Ide napríklad o porušenie práva na dve denné vychádzky vo vymedzenom priestore, pričom každá má trvať najmenej hodinu, nedostatok sociálnych pracovníkov, nedostatok zmysluplných aktivít či absencia možnosti kontaktovať rodinu a priateľov a s tým spojené plošné odoberanie mobilných telefónov.



Tiež skonštatoval zlý prístup k zdravotnej starostlivosti, zlé a nevyhovujúce materiálne podmienky zariadenia a chýbajúca informovanosť o právach v administratívnom a azylovom konaní. Nedostatky, ktoré VOP identifikoval, považuje za závažné. "Všetky tieto nedostatky spôsobujú u ľudí smútok a frustráciu. Tie by sa mali čiastočne sanovať sociálnou prácou. Jeden sociálny pracovník v zariadení však nemôže pokryť potreby všetkých umiestnených osôb," doplnil.



Poukázal, že v systéme väzenstva je stanovený normatív jeden pedagóg na 35 väznených osôb. U mladistvých má jeden pedagóg na starosti 15 väznených osôb. "Na viaceré nedostatky v ÚPZC Sečovce ešte v roku 2009 poukazoval aj Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania," povedal Dobrovodský.