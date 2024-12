Dobrovodský vidí pri zavádzaní regulácie lobingu neziskoviek problémy

Bratislava 3. decembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský vidí pri zavádzaní regulácie lobingu neziskových organizácií viacero problémov. Nepáči sa mu, že pravidlá by mali platiť iba pre tretí sektor, za problematické považuje aj podľa neho vágne naformulovanú legislatívu. Ombudsman poslancom Národnej rady SR poslal i list, v ktorom im svoje pripomienky ozrejmil. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



"Reguláciu lobingu považujem za úplne legitímnu štátnu politiku, na ktorú nás dokonca vyzýva aj Európska únia. Zároveň však platí, že právna regulácia musí byť nastavená tak, aby nezasahovala neprimerane do základných práv a slobôd. Musí teda nájsť spravodlivú rovnováhu medzi ich uplatňovaním a dosahovaním legitímneho cieľa transparentnosti," myslí si Dobrovodský.



Ako hovorca dodal, VOP ocenil, že navrhovatelia upustili od zavedenia registrácie mimovládnych organizácií ako organizácií so zahraničnou podporou. Dobrovodský upozornil, že dotknuté subjekty budú mať povinnosť identifikovať svojich darcov a vykázať budú musieť všetky dary od právnických osôb. Ombudsman teda podľa Gigaca trvá na svojich výhradách najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.



So zámerom lobing regulovať prišiel poslanec za SNS Adam Lučanský, ktorý ho predložil ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že jeho reguláciou vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa zabezpečí vyvážené etické prostredie. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov, či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť.



V prípade nedodržania tzv. povinností transparentnosti by mala hroziť pokuta do 1000 eur, prípadne až do 10.000 eur či zrušenie organizácie.