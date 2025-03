Dobrovodský víta pozastavenie novely infozákona

Bratislava 12. marca (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský privítal rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti novely zákona o slobode informácií. Je to podľa neho dobrá správa pre demokraciu a právny štát na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



ÚS v stredu zároveň vyhovel návrhu verejného ochrancu práv, ako aj skupiny opozičných poslancov na posúdenie súladu novely infozákona s ústavou. VOP poukazuje na to, že zákon o slobode informácií je nástrojom na presadzovanie princípu transparentnosti, ktorý je v právnom a demokratickom štáte jedným zo všeobecných princípov ovládajúcich činnosť orgánov verejnej moci vrátane orgánov verejnej správy.



"Dnešné rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky považujem za dôležité rozhodnutie v oblasti ochrany ústavných a politických práv obyvateľov Slovenska. Tým, že dnes súd vyhovel môjmu návrhu a rozhodol o odložení účinnosti novely, prispel k odvráteniu negatívneho stavu v oblasti ústavných práv," uviedol Dobrovodský. Novela podľa neho zavádza pre povinné osoby možnosť argumentovať novým legálnym pojmom "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií" pri vyžadovaní úhrady nákladov za sprístupňovanie informácií. "Novela však nedáva odpovede na to, ako sa bude určovať výška tejto úhrady. Rovnako novela nijakým spôsobom nedefinovala pojem 'mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií', a to ani rámcovo," skonštatoval VOP. Pripomenul, že uvedený pojem nedefinuje ani žiadny iný platný právny predpis.



"Ide pritom nielen o nový právny pojem, ale aj o mimoriadne neurčitý právny pojem, ktorého obsah, respektíve rozsah nie je možné konkretizovať ani v bežnom jazyku. Takéto znenie právnej normy obmedzujúce základné právo na informácie ponecháva uloženie povinnosti uhradiť náklady a určenie medzí realizácie práva na informácie výlučne na posúdení jednotlivých povinných osôb vo forme individuálnych správnych aktov," dodal Dobrovodský.



Rozhodnutie ÚS privítala aj poslankyňa hnutia PS a predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková s tým, že novela infozákona obmedzuje prístup verejnosti k informáciám ich spoplatnením. "Súčasná koalícia zákon pretlačila napriek nášmu vytrvalému upozorňovaniu na jej možný rozpor s ústavou. Vláda Roberta Fica chce čo najviac tajiť, ako babrácky a škodlivo spravuje štát a na tento účel jej má slúžiť aj novela, ktorej účinnosť dnes Ústavný súd pozastavil. Som rada, že sa nám v tejto chvíli podarilo zastaviť ďalšie obmedzovanie práv ľudí na prístup k informáciám a zachovať právo na verejnú kontrolu spravovania štátu," uviedla.