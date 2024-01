VOP volá po garanciách proti excesom polície pri obmedzovaní slobody

Bratislava 31. januára (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský odporúča poslancom Národnej rady (NR) SR zaviesť garanciu proti excesom polície pri obmedzovaní osobnej slobody. Ponúka rakúske legislatívne riešenie. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac.



"Štát by mal zmeniť svoj prístup a vážiť záujem, ktorý je potrebné chrániť v prípadoch, ak uvažuje o tak závažnom zásahu do základného práva, akým je obmedzenie osobnej slobody," zdôraznil Dobrovodský. Poukázal na medializovaný prípad matky, starajúcej sa o maloleté dieťa vo veku dojčaťa, ktorá bola štyri dni v cele predbežného zadržania.



Upozornil, že polícia je podľa aktuálnej právnej úpravy oprávnená obmedziť akúkoľvek osobu na slobode v zákonom stanovených prípadoch. Nemusí pritom prihliadať na osobitnú situáciu napríklad dojčiacej matky.



Poukázal na rakúsku právnu úpravu, podľa ktorej je zaistenie alebo zadržanie neprípustné, ak je v nepomere k významu trestnej veci. Priblížil, že tamojšia legislatíva zaväzuje kriminálnu políciu, prokuratúru, ako aj súdy vždy vážiť primeranosť zásahu do práv obyvateľov.



"Zastávam názor, že zmena, smerujúca k humanizácii prístupu k zraniteľným osobám pri použití donucovacej moci štátu, by bola ďalším krokom k zvýšeniu ľudskoprávnych štandardov a k posilneniu právneho štátu, ktorý stojí na demokratických hodnotách," zdôraznil ombudsman.



Ide o druhý list, dotýkajúci sa vládneho návrhu novely Trestného zákona, ktorým Dobrovodský oslovil poslancov parlamentu. Obrátil sa ním aj na rezorty vnútra a spravodlivosti. Prvý list sa týkal problematiky držania človeka v nemocnici bez rozhodnutia súdu.