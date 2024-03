Vozár: Pozastavenie účinnosti novely trestných kódexov je prelomové

Bratislava 1. marca (TASR) - Pozastavenie účinnosti novely trestných kódexov Ústavným súdom (ÚS) SR vníma riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Jozef Vozár ako prelomové rozhodnutie. Uviedol to v reakcii pre TASR.



"Rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým prijíma návrhy na ďalšie konanie a pozastavuje účinnosť niektorým bodom novely Trestného zákona, vnímam pozitívne ako prelomové rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť reálnu ochranu ústavnosti vo výnimočných prípadoch aj do budúcnosti," povedal Vozár.



Pozastavenie účinnosti novely pred zverejnením v zbierke zákonov pokladá za jediné možné riešenie, aby sa nález Ústavného súdu o súladnosti novely s ústavou, ktorý bude prijatý neskôr, nestal len akademickým rozhodnutím.



Odôvodnenie ÚS považuje Vozár za dostatočné pre viaceré argumenty, ktoré použil. "Poukázal okrem iného na to, že v praxi sa vyskytli situácie, keď by Ústavný súd SR čakaním na zverejnenie zákona v zbierke zákonov stratil reálny dosah na pozastavenie účinnosti zákona, hoci by boli inak splnené všetky ústavné a zákonné kritériá," uviedol Vozár. ÚS sa podľa neho vyrovnal aj s tým, že po schválení návrhu zákona parlamentom a jeho podpise ústavnými činiteľmi už nejde o návrh zákona, ale zákon, ktorý môže byť predmetom jeho skúmania aj pred samotným zverejnením v zbierke zákonov.



Ústavný právnik Marek Domin z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave poukázal na to, že ustanovenia zákona, ktorým ÚS pozastavil účinnosť, nebudú zatiaľ, ani po vyhlásení zákona v zbierke zákonov, vyvolávať žiadne právne účinky.



ÚS pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Týka sa to všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. ÚS zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia ÚŠP súd nevyhovel.