Vozidlo s ministrom R. Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu
Škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur. Dychová skúška vodiča bola s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Očová 10. januára (TASR) - V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý). Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR potvrdil, že pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková priblížila, že vodič sa vyhýbal protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. „Došlo k poškodeniu ľavého zadného blatníka a ľavých dverí,“ poznamenala s tým, že škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur. Dychová skúška vodiča bola s negatívnym výsledkom.
