Vozový park železníc približuje limitovaná edícia poštových známok

Vrcholom svetoznámej československej konštrukčnej školy sa stal Albatros, parný rušeň radu 498.1. Bolo ich vyrobených 15 v rokoch 1954-1955. Dodnes sa zachovali tri stroje, bratislavský Albatros 498.104 je schopný prevádzky. Na archívnej snímke vchádza Albatros do stanice Bartošova Lehôtka na horskej trati Hronská Dúbrava - Horná Štubňa. Foto: Marián Dujnič

Známky sú spracované vo formáte A6 (v zloženom stave) a obsahujú kolekciu šiestich poštových známok s rozmerom 27 × 44 mm.

Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Vozový park Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a jeho technologickú rozmanitosť približuje limitovaná edícia poštových známok. Fanúšikom železnice a zberateľom bude prístupná prostredníctvom zákazníckych centier ZSSK od nedele 1. februára.

Motívy známok zobrazujú najnovšie a charakteristické vozidlá, ktoré dnes tvoria chrbticu osobnej železničnej dopravy na Slovensku,“ priblížil hovorca národného dopravcu Ján Baček. Dodal, že známky vznikli v spolupráci so Slovenskou poštou a nadväzujú na doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií.

Známky sú spracované vo formáte A6 (v zloženom stave) a obsahujú kolekciu šiestich poštových známok s rozmerom 27 × 44 mm. Známky sú plnohodnotne použiteľné na úhradu poštovného v rámci vnútroštátneho styku.
