Vozový park železníc približuje limitovaná edícia poštových známok
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Vozový park Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a jeho technologickú rozmanitosť približuje limitovaná edícia poštových známok. Fanúšikom železnice a zberateľom bude prístupná prostredníctvom zákazníckych centier ZSSK od nedele 1. februára.
„Motívy známok zobrazujú najnovšie a charakteristické vozidlá, ktoré dnes tvoria chrbticu osobnej železničnej dopravy na Slovensku,“ priblížil hovorca národného dopravcu Ján Baček. Dodal, že známky vznikli v spolupráci so Slovenskou poštou a nadväzujú na doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií.
Známky sú spracované vo formáte A6 (v zloženom stave) a obsahujú kolekciu šiestich poštových známok s rozmerom 27 × 44 mm. Známky sú plnohodnotne použiteľné na úhradu poštovného v rámci vnútroštátneho styku.
