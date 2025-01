Vplyv nefunkčnosti katastra na činnosť PÚ SR závisí od trvania výpadku

Bratislava 10. januára (TASR) - To, aký vplyv bude mať nefunkčnosť katastra na činnosť Pamiatkového úradu (PÚ) SR, bude závisieť od dĺžky trvania tohto výpadku. Pre TASR to uviedla vedúca Kancelárie generálneho riaditeľa PÚ SR Jana Vargová. Pripomenula, že informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR je pre činnosť úradu, ako aj jednotlivých krajských pamiatkových úradov nevyhnutný pri mnohých agendách.



Informačný systém katastra je nevyhnutný predovšetkým pri určovaní účastníkov konania a tiež ako upozornenie na prípadnú plombu na liste vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá môže mať vplyv na konanie. Bez funkčného informačného systému preto nie je možné začínať žiadne nové správne konanie. "Napríklad pri rozhodovaní o vyhlásení veci za národnú kultúrnu pamiatku alebo pri rozhodovaní o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky či úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území," poznamenala Vargová.



To môže mať podľa nej aj negatívny vplyv na následné rozhodovanie iných orgánov, ako sú napríklad stavebné úrady. Vyjadrenie krajského pamiatkového úradu môže byť totiž podmienkou na vydanie stavebného povolenia, a tým pádom aj vážnym problémom pri stavebných konaniach.



Informačný systém ÚGKK, najmä služby elektronického systému katastra nehnuteľností, využíva PÚ SR aj na overenie vlastníkov národných kultúrnych pamiatok. Bez týchto služieb nie je možné napríklad vystaviť Výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, ktorý je potvrdením pre vlastníka používaným na ďalšie úkony.



Služby ÚGKK SR sú pre Pamiatkový úrad SR zároveň zdrojom ďalších údajov, s ktorými zamestnanci pracujú na dennej báze. Či už ide o popisné údaje o nehnuteľnostiach, alebo mapové služby. "Dôsledkom výpadku týchto služieb je obmedzenie niektorých činností pri zápise, aktualizácii a overovaní údajov v Pamiatkovom informačnom systéme PAMIS. Môže dôjsť aj k tomu, že nebude možné vybaviť žiadosti zo strany verejnosti," doplnila Vargová.



Ministerstvo vnútra SR aj Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia, dodávateľ informačných systémov pre úrad ho identifikoval už v nedeľu (5. 1.) ráno. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predstavitelia vlády po piatkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR deklarovali, že všetky dáta sú starostlivo zálohované a riziko zmien a podvodných prepisov vlastníckych údajov nehrozí. Útok, ktorý znefunkčnil systém, bol mierený na infraštruktúru.