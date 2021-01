Vrchný súd v Prahe už rozhodol v prípade Majského

Bratislava/Praha 13. januára - Vrchný súd v Prahe už rozhodol o odvolaní sa právoplatne odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči decembrovému verdiktu Mestského súdu v Prahe, ktorý uznal rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z leta 2020.



Podľa Mestského súdu by si mal Majský deväťročný trest odpykať v Českej republike. Podnikateľ sa už v decembri odvolal. "Vrchný súd v Prahe rozhodoval na neverejnom zasadnutí 6. januára 2021. Spis bol tento týždeň vrátený súdu prvého stupňa - Mestskému súdu v Prahe, ktorý bude účastníkom rozhodnutie doručovať," informovala v stredu TASR hovorkyňa Vrchného súdu v Prahe Kateřina Kolářová.



Definitívne rozhodnutie teda nie je známe. Kolářová už minulý rok TASR uviedla, že Vrchný súd v Prahe dbá na to, aby sa o výsledku dozvedeli účastníci od súdu a nie z médií.



"Uznesenie Vrchného súdu sme účastníkom zatiaľ nedoručovali. O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody môže odsúdený požiadať najskôr po vykonaní minimálne polovičky trestu," povedala pre TASR hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.



Majský strávil približne štyri roky vo väzbách, čo sa mu zarátava do výkonu trestu, a teda približne o pol roka môže požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Vo väzbe bol od októbra 2002, do začiatku augusta 2004. Následne takmer 11 mesiacov v rokoch 2006 až 2007. Napokon od júna 2020 bol vo väzbe, keď ho zadržali v nemocnici v českom Šumperku, a potom od augusta 2020, keď ho zadržali na psychiatrii v Prahe, až doteraz. Ako TASR informovali v stredu české justičné zdroje, o podmienečnom prepustení bude rozhodovať podobne ako v SR príslušný okresný súd v obvode, ktorého trest Majský bude vykonávať, alebo v prípade väzenia v Praha-Ruzyně zase obvodný súd. V ČR je aktuálne 35 ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.



Mestský súd rozhodoval o vykonaní trestu Majského v ČR 17. decembra 2020. O tom, že Majský nebude vydaný na Slovensko, sa rozhodlo už na predchádzajúcom zasadnutí koncom septembra 2020. Majský zostal však naďalej vo väzbe. Rozhodol tak Vrchný súd v Prahe, ktorý koncom októbra zamietol sťažnosť obhajoby voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho nechal vo väzbe.



Mestský súd v Prahe 30. septembra rozhodol, že Majský sa nevydáva na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko z toho dôvodu, že je zároveň občanom ČR a musel by s vydaním súhlasiť. Zároveň súd rozhodol, že zostáva naďalej v predbežnej väzbe.



Senát NS SR koncom júla 2020 zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.



Majského zatkli prvý raz v októbri 2002 pre podozrenia, že tuneloval skrachované nebankové spoločnosti BMG Invest a Horizont Slovakia. Na návrh bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku ho neskoršie prepustili z väzby. Vyšetrovanie v prípade bolo ukončené v auguste 2004 a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta podal vo veci obžalobu. Vo veci začal konať najskôr Krajský súd v Banskej Bystrici a následne bývalý Špeciálny súd v Pezinku. Ten ho poslal opäť do väzby v roku 2006 a v apríli 2007 ho Špeciálny súd odsúdil na 12 rokov väzenia. Rozsudok však NS SR zrušil a vec vrátil na Špeciálny súd.