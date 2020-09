Majský zostáva vo väzbe, súd zamietol jeho sťažnosť

Bratislava/Praha 8. septembra (TASR) - Vrchný súd v Prahe zamietol sťažnosť právoplatne odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho na začiatku augusta zobral do väzby. Majský zostáva teda v predbežnej väzbe. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.



"Ďalej uvádzam, že štátna zástupkyňa podala na náš súd návrh na vydanie pána Majského vyžiadaného k výkonu trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky. Jednanie o tomto návrhu prebehne 30. septembra o 11.00 h na mestskom súde," dodala hovorkyňa.



Vrchný súd v Prahe rozhodol o sťažnosti už 25. augusta. Jeho rozhodnutie nebolo doteraz známe. "Môžem potvrdiť, že Vrchný súd v Prahe rozhodol 25. augusta a to štandardne na neverejnom zasadnutí. Rozhodnutie však nebolo ešte doručené účastníkom konania a preto nemôžme jeho obsah tlmočiť. Riadime sa pravidlom, že účastníci konania sa majú výsledok dozvedieť skôr ako verejnosť," objasnila vtedy pre TASR hovorkyňa Vrchného súdu v Prahe Kateřina Kolářová.



Mestský súd v Prahe zobral Majského do predbežnej väzby 6. augusta. Podnikateľ priamo na mieste podal sťažnosť. Nižší súd tak vtedy vyhovel návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.



Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že Majský bol zadržaný v pražskej nemocnici. Polícia priblížila, že stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku.



Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.



Po Majskom na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásili národné i medzinárodné pátranie.