Vrchol druhej vlny chrípky očakávajú lekári o pár dní

Bánovce nad Bebravou 26. januára (TASR) - Vrchol druhej vlny chrípkovej epidémie očakávajú lekári už o pár dní, na prelome januára a februára. Uviedla to vo štvrtok pneumologička nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Ľubica Schutová.



"Aktuálna chrípková sezóna je spôsobená subtypmi chrípky, ktoré sa dali očakávať, a to na základe pozorovaní z južnej pologule, avšak považujeme ju za najťažšiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov," skonštatovala Schutová.



Počas pandémie COVID-19 v posledných dvoch rokoch totiž v spoločnosti podľa nej platili účinné hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré ľudí chránili nielen proti ochoreniu COVID-19, ale aj proti chrípke a ostatným respiračným vírusom. "Tento fakt spôsobil, že za posledné dva roky bol v populácii nízky výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení a ľudia sa na tieto choroby stali vnímavejší," ozrejmila.



Lekárka upozornila, že keď niekto prekonal chrípku v predchádzajúcej vlne na prelome roka, neplatí, že chrípku nemôže dostať opäť. Vyplýva to opäť z pozorovaní priebehu chrípkovej sezóny na južnej pologuli, kde prvú vlnu chrípky spôsobil subtyp A a druhú subtyp B. "V očkovacej látke proti chrípke sú zastúpené vždy dva subtypy chrípky A a dva subtypy chrípky B. Preto práve očkovaní ľudia majú nižšiu pravdepodobnosť ochorieť v očakávanej druhej vlne a aj keď ochorejú, priebeh infekcie je u nich menej výrazný," priblížila Schutová.



Pri respiračných prejavoch v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu podľa nej naďalej dôležité zostáva testovanie na COVID-19. "Dokonca existuje aj spoločné testovanie na prítomnosť COVID-19 a chrípky z jednej testovanej vzorky. Dôležité je to nielen preto, aby sa predišlo šíreniu ochorenia, ale aj z dôvodu, že na liečbu COVID-19 sú dostupné antivírusové lieky, ktoré majú najvyššiu účinnosť pri podaní čo najskôr po vzniku ťažkostí, do piatich dní," ozrejmila lekárka.



Včasné oddiferencovanie obidvoch ochorení, zvlášť u starších pacientov s ďalšími pridruženými ochoreniami, ako i včasné začatie špecifickej liečby, má tak podľa nej veľký význam v ďalšom priebehu ochorenia COVID-19.