Vrcholový manažér spoločnosti D4R7 Michael H. bude stíhaný na slobode

Bratislava 8. júna (TASR) - Vrcholový manažér spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, Michael H. bude stíhaný na slobode a nie väzobne. Rozhodol o tom v pondelok na zasadnutí s vylúčením verejnosti trojčlenný senát Krajského súdu (KS) v Bratislave pod vedením predsedu Tibora Kubíka.







Krajský súd tak zamietol sťažnosť dozorového prokurátora voči minulotýždňovému rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý obvineného Michaela H. do väzby nezobral. "Súd zamietol návrh prokurátora na vzatie do väzby. Môžeme konštatovať len to, že súd vnímal aj základné princípy právneho štátu a to, že v zásade spôsob obmedzenia osobnej slobody nebol primeraný, a na druhej strane náš klient je absolútne otvorený. Tieto reštrikcie, ktoré boli dané, bude rešpektovať a bude kooperovať s orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol obhajca obvineného Ondrej Laciak. Rozhodnutie KS je právoplatné.



OS Bratislava III 1. júna nevyhovel návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave na vzatie do väzby Michaela H. a prepustil ho zo zadržania na slobodu. Súd prijal písomný sľub obvineného a nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka s nasledovnými obmedzeniami: zákaz vycestovať do zahraničia a nutnosť jedenkrát týždenne hlásiť sa u probačného a mediačného úradníka.



Polícia Michaela H. obvinila z ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, keď ho zadržala 29. mája počas akcie Konateľ. Ďalší obvinený, španielsky občan Juan José B., sa podľa polície už dlhšie nezdržiava na Slovensku, budú preto voči nemu uplatnené opatrenia v rámci medzinárodných dohôd v oblasti trestného práva.







Obvinení sa mali podľa polície skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu D4 a R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná v časti Jánošíková.



Touto činnosťou zásadným spôsobom zasiahli do životného prostredia, konkrétne do lokality chráneného územia Žitného ostrova. Znaleckým dokazovaním sa podľa polície zistilo, že činnosťou obvinených bola na životnom prostredí spôsobená škoda vo výške 12,5 milióna eur. Polícia s cieľom náhrady tejto škody už zaistila financie vo výške 12,2 milióna eur a rovnako aj nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Slovensku. V súvislosti s výstavbou bratislavského nultého obchvatu, D4 a R7, polícia vyšetruje deväť trestných vecí. Týkajú sa trestnej činnosti neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, ako aj majetkovej a daňovej trestnej činnosti.