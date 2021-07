V.Remišová: Ak treba do niečoho dať peniaze, je to očkovacia kampaň

Bratislava 14. júla (TASR) - Ak je do niečoho potrebné investovať peniaze, tak je to očkovacia kampaň. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Podotkla, že je potrebné podporovať očkovanie. Kampaň je podľa nej potrebné zacieliť najmä na seniorov. Zároveň tvrdí, že je potrebné podporovať mobilné očkovacie tímy, očkovanie cez praktických lekárov a využiť všetky možné dostupné prostriedky tak, aby sa zvýšila zaočkovanosť.



"Každý jeden zaočkovaný človek prispieva k tomu, že tretia vlna bude slabšia, že ekonomika bude otvorená a že budeme žiť normálnym a slobodným životom,“ povedala. Podľa nej zaočkovaní ľudia by mali mať výhody.