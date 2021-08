V.Remišová: D.Saková by mala zvážiť vyvodenie politickej zodpovednosti

Bratislava 13. augusta (TASR) - Exministerka vnútra a súčasná nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková by mala podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej zvážiť vyvodenie politickej zodpovednosti. Súčasná vicepremiérka tak reagovala na informácie, že podľa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mala za bývalej vlády v čase pôsobenia Roberta Kaliňáka a Denisy Sakovej fungovať zločinecká skupina, ktorá vyťahovala milióny eur z projektov v rezorte vnútra a na ústredí práce.



"Pôsobenie zločineckej skupiny na rezorte Roberta Kaliňáka a Denisy Sakovej je vážnym signálom toho, ako vlády Smeru ohrozovali základné zákonné fungovanie štátnych inštitúcií. O to viac ma zaráža reakcia bývalej ministerky vnútra Sakovej, ktorá namiesto vysvetľovania praktík na rezorte vnútra pod jej vedením útočí na prokuratúru a rozpráva o nejakých politických hrách," uviedla Remišová.



Dlhodobé a masívne páchanie rozsiahlej trestnej činnosti so zapojením vysokých úradníkov rezortov je podľa Remišovej už legitímnou otázkou zodpovednosti aj samotných bývalých ministrov vnútra, teda Kaliňáka a Sakovej. Podozrenia podľa jej slov smerujú aj k ďalším rezortom.



Vicepremiérka tvrdí, že informácie o organizovanom zločine začínajú nadobúdať hrozivý rozsah. "Je namieste začať hovoriť o tom, že vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho umožnili vážne ohrozenie zákonného fungovania kľúčových inštitúcií štátu a rôzni gauneri si v štáte robili, čo len chceli. V súčasnosti preverujeme množstvo projektov a obstarávaní a zároveň plánujeme po odbornej diskusii prijať súbor opatrení, ktoré musia do budúcnosti rozkrádaniu a nadhodnocovaniu zákaziek zabrániť," doplnila.



Exministerka vnútra Denisa Saková je šokovaná z informácií, že na Ministerstve vnútra (MV) SR mala údajne fungovať zločinecká skupina. Dôvodom je podľa jej slov najmä to, že jej súčasťou mal byť kajúcnik Peter P. alias Tiger. Zdôraznila, že nikdy sa nestretla s nikým, kto bol medializovaný ako obvinený.



Portál Aktuality.sk informoval, že podľa vyšetrovateľov NAKA mala za bývalej vlády fungovať zločinecká skupina, ktorá vyťahovala milióny eur z projektov v rezorte vnútra a na ústredí práce. Obstarávali ich v rokoch 2015 až 2020. "Ide o obdobie, keď ministerstvo vnútra viedli nominanti Smeru-SD Robert Kaliňák a Denisa Saková, úrad práce počas sporného projektu z roku 2015 zasa riadil jeho doterajší šéf Marian Valentovič," píše portál s tým, že obstarávanie mala vyhrať firma spriaznená s ľuďmi z najvyššieho stupňa zločineckej skupiny.