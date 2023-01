Vrtel hovorí o starostlivosti o štátnu symboliku ako o svojom poslaní

Bratislava 7. januára (TASR) - Starostlivosť o štátnu symboliku považuje čerstvý držiteľ štátneho vyznamenania Ladislav Vrtel za svoje životné poslanie. "Žil som s ňou dennodenne 35 rokov," dodal uznávaný heraldik, archivár a historik. Ako upozornil, vydal aj publikáciu o správnom používaní štátnych symbolov. V posledných rokoch sa venuje histórii.



"Podarilo sa mi sústrediť na Slovensku všetky historické pramene, dokumenty z československého obdobia, ktoré boli v Prahe, a z uhorského obdobia, ktoré boli v Budapešti, lebo sa týkali nášho štátneho znaku," načrtol Vrtel.



Ako skonštatoval, dostať štátne vyznamenanie je veľmi príjemné, je to pocit, že si jeho prácu niekto všimol. Ako heraldik bol Vrtel aj pri tvorbe ich podoby. Komisiu, do ktorej ho prizvali ako heraldika, tvorili podľa neho najmä výtvarníci. "Niektorí navrhovali veľmi komplikované schémy štátnej symboliky, niektorí umelci to chceli v celku futuristické, aby sa oddelili od tradičnej podoby štátnych vyznamenaní, ako je stuha, medaila, že by to mal byť nejaký šperk, moderný," spomína. Ako dodal, v komisii neskôr prestal pôsobiť.



Ladislav Vrtel je autorom heraldického riešenia symbolov Slovenskej republiky – jej štátneho znaku, štátnej vlajky a štátnej pečate, a tiež štandardy prezidenta Slovenskej republiky. Samotné kresby podľa jeho návrhov realizoval jeho blízky spolupracovník, grafik Ladislav Čisárik. Obaja sa vzdali honorárov za toto dielo.



Od roku 1979 pôsobil na Ministerstve vnútra SR – na Archívnej správe (dnes odbor archívov a registratúr) ako hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu. V roku 1989 patril medzi zakladajúcich členov Spoločnosti slovenských archivárov, v roku 1990 spoluzakladal Slovenskú genealogicko-heraldickú spoločnosť. Je tiež autorom tisícky mestských, obecných, občianskych a cirkevných erbov. Ako autor či spoluautor je podpísaný pod množstvom odborných publikácií, článkov a monografií. Ako odborník na heraldiku je vysoko cenený aj v zahraničí.