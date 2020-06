Pamiatku učiteľa Jaroslava Budza si uctili stovky ľudí

Vrútky 11. júna (TASR) – Tragická smrť učiteľa Spojenej školy vo Vrútkach Jaroslava Budza otriasla stovkami ľudí, ktorí mu dnes večer prišli zapáliť sviečku k budove školy.



"Všetkých nás to veľmi zobralo. Spolužiakov, kamarátov, Vrútočanov. Spontánne sme si začali písať a založili na sociálnej sieti spomienkovú akciu. Informovali sme ľudí, že sa bude konať. Je to veľmi smutná vec. A sme veľmi dojatí, že prišlo až tak veľa ľudí zapáliť sviečku a uctiť si jeho pamiatku.



Naozaj vidieť veľkú súdržnosť všetkých obyvateľov, spolužiakov, ľudí zo školy, Jarkových priateľov," povedal bývalý študent vrútockého gymnázia Matej Bórik.



Zástupca riaditeľky zahynul pri pokuse zastaviť ozbrojeného útočníka, ktorý násilne vnikol do budovy školy. Podľa primátora Vrútok Branislava Zacharidesa zostane škola zajtra zatvorená. "Riaditeľka vyhlásila riaditeľské voľno. Začiatkom budúceho týždňa si spoločne sadneme, prejdeme si všetky záležitosti a rozhodneme, ako dlho ešte necháme školu zatvorenú," uviedol primátor.



Predseda vlády SR Igor Matovič na sociálnej sieti vyjadril úctu učiteľovi matematiky a chémie Jaroslavovi Budzovi, ktorý podľa neho "obetoval vlastný život, aby zachránil životy detí a učiteľov". Označil ho za hrdinu, a preto navrhne prezidentke SR Zuzane Čaputovej udeliť učiteľovi štátne vyznamenanie in memoriam. Pri incidente na škole vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Viacero osôb je zranených, sú medzi nimi aj deti.