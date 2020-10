VS: Ruské spravodajské služby pokračovali v snahe o citlivé informácie

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nárast záujmu o prevahu v kybernetickom priestore či snahu ruských spravodajských služieb o prenikanie do prostredia miestnych samospráv skonštatovalo Vojenské spravodajstvo (VS) v správe o svojej činnosti za rok 2019. TASR o zverejnení správy informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. VS v správe sumarizuje svoje aktivity i stav a hrozby vo vzťahu k vonkajšiemu aj vnútornému bezpečnostnému prostrediu, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a chránené záujmy SR.



Z hľadiska teritoriálneho zamerania bolo 42 percent výstupov VS zameraných na priestor bývalých republík Sovietskeho zväzu, ďalších 20 percent tvorili výstupy k Blízkemu a Strednému východu. V roku 2019 podľa správy pretrvával záujem ruských spravodajských služieb o získavanie citlivých a utajovaných informácií vo vzťahu k obranyschopnosti SR a NATO, pričom správa hovorí aj o snahe ruských spravodajských služieb o prenikanie do prostredia miestnych samospráv či náznakoch účelového zakladania obchodných spoločností a ich zneužívanie na krytie spravodajskej činnosti.



„Vojenské spravodajstvo plní veľmi dôležité úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR v pôsobnosti rezortu obrany. Preto verím, že zmeny, ktoré sa postupne v rámci VS realizujú už od môjho nástupu a tiež po zmene jeho vedenia, budú smerovať k skvalitneniu plnenia úloh, avšak prísne v medziach zákona,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



V oblasti vnútorného bezpečnostného prostredia nezaznamenalo VS v uplynulom roku zásadnú zmenu. Negatívny vplyv mali podľa správy najmä nerovnomerný hospodársky, sociálny a demografický vývoj v jednotlivých regiónoch Slovenska. To vytváralo priestor napríklad pre polarizáciu spoločnosti, extrémizmus a terorizmus, pričom dochádzalo k nárastu zneužívania kybernetického priestoru na propagáciu týchto javov. Okrem toho k nestabilite vnútorného bezpečnostného prostredia prispievali aj organizovaný zločin, korupcia a vplyv migračných procesov.



Správa ďalej konštatuje zhoršenie stability vonkajšieho bezpečnostného prostredia SR. Prispieť k tomu mala dynamika konkurenčných vzťahov medzi kľúčovými geopolitickými bezpečnostnými aktérmi a tiež zvyšovanie ich bojového potenciálu a spôsobilostí. Vojenské spravodajstvo zaznamenalo tiež narastajúci záujem kľúčových geopolitických bezpečnostných aktérov o získanie prevahy v kybernetickom priestore a vesmíre. Podľa správy sa zmenil spôsob získavania spravodajských informácií, okrem ľudských zdrojov sa zvýšilo využívanie kybernetického priestoru.