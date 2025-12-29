< sekcia Slovensko
VŠ zabezpečia vyplácanie talentových štipendií v prvom kvartáli roka
Ako pripomenulo mnisterstvo, o štipendiá sa mohli uchádzať nadaní domáci aj zahraniční študenti, ktorí od tohto akademického roka začali štúdium na slovenských VŠ.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Vysoké školy (VŠ) zabezpečia vyplácanie talentových štipendií Študujem doma, Slovensko ma odmení v prvom kvartáli budúceho roka. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na svojom webe s tým, že talentové štipendium v akademickom roku 2025/2026 získa 1012 domácich študentov a 32 študentov z cudziny. Záujem podľa rezortu prejavilo 5920 študentov.
„V prvej platbe sa naraz vyplatia všetky finančné prostriedky, na ktoré študentom od septembra 2025 vznikol nárok. Následne budú VŠ vyplácať štipendiá vždy spätne na mesačnej báze,“ priblížilo ministerstvo. Zároveň podotklo, že úspešní štipendisti získajú finančnú podporu na tri roky v prípade bakalárskeho štúdia a na dva roky v prípade štipendistov pokračujúcich aj na druhom stupni štúdia, ak neporušia niektorú z podmienok na udržanie štipendia.
Ako pripomenulo, o štipendiá sa mohli uchádzať nadaní domáci aj zahraniční študenti, ktorí od tohto akademického roka začali štúdium na slovenských VŠ. Vyzdvihlo, že tento rok narástla výška podpory pre domácich študentov na 4000 eur ročne a pre zahraničných až na 5000 eur.
Štipendijná schéma Študujem doma, Slovensko ma odmení je financovaná z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu Poskytovanie štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR. Nadväzuje na poskytovanie štipendií talentovaným študentom z Plánu obnovy a odolnosti SR v rokoch 2022 až 2024.
