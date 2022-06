VS získalo vlani informácie o trestnej činnosti v Ozbrojených silách

Bratislava 24. júna (TASR) - Vojenské spravodajstvo (VS) získalo v roku 2021 viaceré informácie o trestnej činnosti príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. A to aj v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním či obchodovaním so zbraňami. Vyplýva to zo Správy o činnosti VS za rok 2021.



"V ďalšom prípade bolo opätovne zaznamenané angažovanie sa príslušníka OS SR v ponuke predaja expanzných zbraní, u ktorých zabezpečoval ich prerobenie a úpravu na plne funkčné," podotkli v správe. Identifikovali tiež puškárov, ktorí zabezpečovali úpravu týchto zbraní.



"V poslednom prípade išlo o ponuku na predaj streliva v množstve až do 4000 kusov, ktoré bolo zabalené v originálnych krabičkách s odstránenými sériovými číslami," dodalo VS. Získané tiež boli informácie o snahe predať výrobky obranného priemyslu, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou pochádzali z OS SR.



VS v správe informovalo aj o nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, o ich držaní a obchodovaní s nimi u príslušníka OS SR. U viacerých príslušníkov OS SR sa zistila konzumácia a distribúcia omamných, psychotropných látok a anabolických steroidov.