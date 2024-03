Redhammer: VŠ získavajú práva samostatne vytvárať študijné programy

Bratislava 25. marca (TASR) - Vysoké školy na Slovensku prvýkrát získavajú práva samostatne vytvárať nové študijné programy v odboroch, v ktorých pôsobia. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) rozhodla o súlade zabezpečovania kvality vzdelávania so štandardami na prvých vysokých školách. TASR o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.



Vysoké školstvo zavádza nové postupy zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade so záväzkami Slovenska voči dohode ministrov o Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Vysoké školy preberajú hlavnú časť zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Zaviedli si systém vnútorných pravidiel a postupov, ktoré sú teraz predmetom akreditácií. Ide o iniciálne posúdenie ich vnútorných systémov.



Agentúra rozhoduje na základe odborného posúdenia vysokej školy skupinou nezávislých odborníkov. Zvažuje pritom nielen ich hodnotiacu správu, podklady žiadosti vysokej školy, jej vnútorné pravidlá, ale aj jej stanovisko k hodnotiacej správe odborníkov. Takýto postup je podľa SAAVŠ plne v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami pre akreditácie vysokých škôl (ESG).



Skupiny posudzovateľov boli zostavované v súlade s ESG. Takmer polovica bola zo zahraničia. Každé posudzovanie zahŕňalo aj fyzickú návštevu vysokej školy, v rámci ktorej prebiehali diskusie nielen s vedením, ale aj učiteľmi, študentami a externými partnermi školy z praxe.



Prvé rozhodnutia sú podľa agentúry zväčša pozitívne. "Práve konkrétne odporúčania posudzovateľov smerované vysokým školám sú hlavným nástrojom externého zabezpečovania kvality a zlepšovania vysokoškolského vzdelávania. Je to nástroj Európskych štandardov a usmernení a je v duchu osvedčených princípov sústavného zlepšovania sa," uviedol Redhammer s tým, že rozhodujúcim pre celkovú úspešnosť zlepšovania vzdelávania je postoj vysokej školy a jej ľudí.



Postupy agentúry sa podrobili minulý rok európskemu posúdeniu agentúr. Na jej základe agentúru zapísali do Európskeho registra zabezpečovania kvality EQAR v októbri 2023. Všetky rozhodnutia slovenskej agentúry tak už budú zverejňované aj v jeho európskej databáze rozhodnutí DEQAR.