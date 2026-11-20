< sekcia Slovensko
VšZP podľa lekárov znevýhodňuje štátne kardiocentrá
LOZ upozornilo, že podľa údajov zo zmlúv VšZP sa medzi rokmi 2025 a 2026 líši výška navýšenia platieb za lôžkovú zdravotnú starostlivosť v kardiocentrách.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. novembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) upozorňuje na rozdiely vo financovaní štátnych a súkromných kardiocentier zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Kým súkromným zariadeniam výrazne navyšuje rozpočty, štátne kardiocentrá podľa LOZ nemajú dostatok financií na plné využitie svojich existujúcich kapacít. Dáta centrálneho klasifikačného systému na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR podľa odborárov zároveň ukazujú podobný princíp u všetkých zdravotných poisťovní. Zástupcovia lekárskych odborov o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.
LOZ upozornilo, že podľa údajov zo zmlúv VšZP sa medzi rokmi 2025 a 2026 líši výška navýšenia platieb za lôžkovú zdravotnú starostlivosť v kardiocentrách. Kým súkromnému Kardiocentru CINRE Bratislava poisťovňa podľa jeho informácií navýšila rozpočet o 727.000 eur mesačne, Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave iba o 397.000 eur. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach dostal podľa LOZ navýšenie o 204.000 eur mesačne a súkromné Kardiocentrum Košice-Šaca o 231.000 eur mesačne.
Lekárski odborári upozorňujú, že štátne kardiocentrá už teraz disponujú existujúcimi kapacitami, ktoré pre nedostatočné financovanie zo strany poisťovní nie sú plne využívané pre čakajúcich pacientov. Podľa LOZ ide o dlhodobé a systematické ekonomické oslabovanie štátnych národných kardiocentier, ktoré môže viesť až k ich cielenej likvidácii. Podľa LOZ takýto spôsob financovania vyvoláva vážne otázky o motiváciách vedenia VšZP i o tom, či postupuje v záujme pacientov efektívneho využívania verejných financií.
Odborári preto požadujú, aby VšZP pred zazmluvnením ďalších poskytovateľov najskôr zabezpečila využitie dostupných kapacít štátnych kardiocentier a zvážila uzáveru siete pre nových poskytovateľov. Zároveň vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zasiahol, a aby vedenie VšZP zverejnilo konkrétne kritériá, na základe ktorých rozhoduje o navyšovaní zmluvných objemov jednotlivým kardiocentrám.
Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union v reakcii deklarovali presvedčenie, že peniaze majú v zdravotníctve nasledovať pacienta. Zdravotnícke zariadenia, ktoré ošetria viac pacientov, by preto mali dostať viac zdrojov ako tie, ktoré ich ošetria menej.
„Kardiocentrá platíme férovo a podľa porovnateľných pravidiel bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo súkromné zariadenia. Rozhodujúca má byť zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom, nie forma ich vlastníctva. Odmietame snahy stavať štátnych a súkromných poskytovateľov proti sebe. V tejto téme vnímame boj proti súkromným poskytovateľom v zdravotníctve, lobing a snahu vymôcť čo najlepšie podmienky pre Lekárske odborové združenie, ktorých dôsledkom bude zhoršenie služieb pre pacientov. Ak majú niektoré štátne kardiocentrá problém napríklad s prezamestnanosťou, tento problém sa má riešiť interne, nie obmedzovaním alebo zatváraním súkromných zariadení,“ informoval za poisťovne Matej Štepianský.
LOZ upozornilo, že podľa údajov zo zmlúv VšZP sa medzi rokmi 2025 a 2026 líši výška navýšenia platieb za lôžkovú zdravotnú starostlivosť v kardiocentrách. Kým súkromnému Kardiocentru CINRE Bratislava poisťovňa podľa jeho informácií navýšila rozpočet o 727.000 eur mesačne, Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave iba o 397.000 eur. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach dostal podľa LOZ navýšenie o 204.000 eur mesačne a súkromné Kardiocentrum Košice-Šaca o 231.000 eur mesačne.
Lekárski odborári upozorňujú, že štátne kardiocentrá už teraz disponujú existujúcimi kapacitami, ktoré pre nedostatočné financovanie zo strany poisťovní nie sú plne využívané pre čakajúcich pacientov. Podľa LOZ ide o dlhodobé a systematické ekonomické oslabovanie štátnych národných kardiocentier, ktoré môže viesť až k ich cielenej likvidácii. Podľa LOZ takýto spôsob financovania vyvoláva vážne otázky o motiváciách vedenia VšZP i o tom, či postupuje v záujme pacientov efektívneho využívania verejných financií.
Odborári preto požadujú, aby VšZP pred zazmluvnením ďalších poskytovateľov najskôr zabezpečila využitie dostupných kapacít štátnych kardiocentier a zvážila uzáveru siete pre nových poskytovateľov. Zároveň vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zasiahol, a aby vedenie VšZP zverejnilo konkrétne kritériá, na základe ktorých rozhoduje o navyšovaní zmluvných objemov jednotlivým kardiocentrám.
Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union v reakcii deklarovali presvedčenie, že peniaze majú v zdravotníctve nasledovať pacienta. Zdravotnícke zariadenia, ktoré ošetria viac pacientov, by preto mali dostať viac zdrojov ako tie, ktoré ich ošetria menej.
„Kardiocentrá platíme férovo a podľa porovnateľných pravidiel bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo súkromné zariadenia. Rozhodujúca má byť zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom, nie forma ich vlastníctva. Odmietame snahy stavať štátnych a súkromných poskytovateľov proti sebe. V tejto téme vnímame boj proti súkromným poskytovateľom v zdravotníctve, lobing a snahu vymôcť čo najlepšie podmienky pre Lekárske odborové združenie, ktorých dôsledkom bude zhoršenie služieb pre pacientov. Ak majú niektoré štátne kardiocentrá problém napríklad s prezamestnanosťou, tento problém sa má riešiť interne, nie obmedzovaním alebo zatváraním súkromných zariadení,“ informoval za poisťovne Matej Štepianský.