Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila rebríček najlepších nemocníc

Bratislava 24. marca (TASR) - Medzi najlepšie hodnotené zdravotnícke zariadenia na Slovensku za rok 2021 z pohľadu pacientov patrí Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Národný onkologický ústav v Bratislave, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Rebríček hodnotenia zverejnila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).



"Poistenci VšZP ohodnotili šesť typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 do 5. Tento rok dosiahli priemernú známku 1,56. Oproti vlaňajšku, kedy bolo hodnotenie na úrovni 1,59, nastalo mierne zlepšenie," priblížila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Najlepšie v hodnotení dopadli špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb a onkologické ústavy. Najhoršie ohodnotené boli štátne univerzitné a fakultné nemocnice.



Najvyššiu spokojnosť vyjadrili v prieskume poistenci zo Žilinského a Košického kraja, naopak, najmenej spokojní boli poistenci z Nitrianskeho a Trnavského kraja. V hodnotení boli kritickejšie ženy. Pozitívne hodnotili prístup lekárov a personálu, negatívne najmä stravu a ubytovanie.



Rebríček nemocníc zostavuje poisťovňa každý rok. "Tentokrát sa do neho zapojilo 6354 poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2021 minimálne jeden deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc," priblížila Peterová. Dodala, že zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zaradené do vyhodnotenia, ak VšZP dostala ich hodnotenie aspoň od desiatich poistencov.