Všeobecní lekári nesúhlasia s objednávaním pacientov k špecialistom

Bratislava 22. januára (TASR) - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) zásadne nesúhlasí s obsahom a prípravou projektu eObjednanie, ktorého prípravu avizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Ten má umožniť, aby všeobecní lekári namiesto vypísania výmenného lístku objednali pacienta k lekárovi - špecialistovi priamo. Zmeny sú podľa všeobecných lekárov nerealizovateľné a priniesli by do systému zmätok. Pre TASR to uviedla prezidentka spoločnosti Monika Palušková.



Podotkla, že SVLS už v rokoch 2022 a 2023 na stretnutí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, NCZI a sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva deklarovali, že ide o zámer, ktorý by vniesol do systému zmätok. Tiež, že je pri súčasných personálnych kapacitách na strane všeobecných lekárov aj špecialistov nerealizovateľný.



"Je medicínsky nereálne, aby sa ktorémukoľvek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti administratívne vstupovalo do kalendára plánovaných vyšetrení v čase, keď sa na plánované vyšetrenia čaká v poradovníkoch niekoľko týždňov až mesiacov," vysvetlila Palušková.



Pre ambulancie a nemocnice je podľa nej nevyhnutné v eZdraví urýchlene sfunkčniť už existujúce a veľmi potrebné funkcionality namiesto vytvárania ďalších, v súčasnosti nerealizovateľných projektov. "Ako už SVLS opakovane deklarovala, urgentne je potrebné na celoštátnej úrovni spustiť eLab so spoľahlivým elektronickým doručovaním výsledkov pacienta lekárom. Zároveň je potrebné urýchlene pripojiť do systému eZdravie všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," ozrejmila. Pripomenula, že v súčasnosti je do systému pripojených iba necelých 70 percent ambulancií a nemocníc.



Všeobecní lekári by po novom mohli pacientov objednávať k lekárom špecialistom. Zmeny má priniesť služba eObjednanie, na ktorej aktuálne pracuje NCZI. Služba môže byť spustená po odobrení ministerstvom zdravotníctva. Predpokladom jej fungovania však je, že lekári - špecialisti sprístupnia svoje kalendáre, aby všeobecní lekári mali kam svojich pacientov objednať.