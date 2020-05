Všeobecní lekári žiadajú zmenu postupu pri predoperačných vyšetreniach

Bratislava 11. mája (TASR) - Všeobecní lekári sú pripravení vykonávať pacientom predoperačné vyšetrenia. Tvrdia však, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ich klinickým protokolom povolilo zatiaľ len nemocniciam. Žiadajú preto o urýchlenú zmenu postupu v súvislosti s vykonávaním plánovaných operačných, respektíve intervenčných, zákrokov s potrebou predoperačného vyšetrenia. TASR na to upozornila prezidentka Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)/Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.



Problémom je podľa Paluškovej nesúlad medzi dvoma klinickými protokolmi MZ SR. Podľa jedného môžu predoperačné vyšetrenie vykonávať výlučne v nemocnici počas hospitalizácie, čomu predchádza 14-dňová domáca izolácia, ktorá obsahuje čestné vyhlásenie pacienta o tom, že ju absolvoval. Ďalší klinický protokol MZ SR tiež zrušil indikáciu na testovanie na ochorenie COVID-19 u pacientov pred plánovanými operáciami, no nemocnice takéto vyšetrenie žiadajú. Nemocnice podľa slov prezidentky AVLS/SVLS nie sú informované, že pacientov nie je možné v súčasnosti ambulantne pripraviť na operačný zákrok. Zdôraznila, že súbor nariadení oboch klinických protokolov je v praxi nevykonateľný.



Palušková sa preto napríklad pýta, dokedy budú v platnosti jednotlivé klinické protokoly či aký postup odporúča rezort zdravotníctva, keď sa cestovaním pacienta na vyšetrenie ochorenia COVID-19 preukázateľne porušuje domáca izolácia trvajúca 14 dní, uvádzaná prvým klinickým protokolom, no zároveň bez absolvovania tohto vyšetrenia nemocnica operačný zákrok nevykoná.



"Na urýchlenú zmenu odporúčaného postupu MZ SR na vykonávanie predoperačných vyšetrení čakajú desaťtisíce našich pacientov pripravujúcich sa na plánované operačné zákroky aj ich ošetrujúci všeobecní lekári," uzavrela.